ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಕುಡಿದು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ

<p><strong>ಲಿಂಗಸುಗೂರು</strong>: ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವಸಾಗರ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಾಸುದೇವ (32) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವರಾಜ ನಿತ್ಯವೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅದರಂತೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸತ್ತ ಶ್ರೀಧರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಸವರಾಜನನ್ನು ತಲೆತಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ವಾಸುದೇವ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ್ವಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ</p>