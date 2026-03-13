ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮನ್ವಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 20 ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭತ್ತ ಮಡಿ, ನಾಟಿ, ಕಟಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಇದ್ದು, ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಜಮೀನಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ ಚವಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಹೋಪಯೋಗಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಕುಡಿ ಚಿವುಟುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.<br><br>ಕೃವಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡಿ., ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸೋಮಪ್ಪ ಚವಡಿ, ಕೃವಿವಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ ಸುಂಕದ, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರೇಗೌಡ ಎ., ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಆರ್. ಕುರುಬರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಐಸಿಆರ್ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕ ಸುಶಿಲೇಂದ್ರ, ಸಂಶೋಧನಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಲ್ಲೇದ್, ಪ್ರಸಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ. ಹಾಗೂ ಕೆವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಉದಯಕುಮಾರ ನಿಡೋಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ</strong></p><p>ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮೋಟರ್ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಸೋಲಾರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮ್ ನನ್ನಾರಿ ಬೇರಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>