ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಸಿರವಾರ:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 6:6:5 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 56 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಂದು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾದಿಗರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ 'ಎ' ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ, ಬಡ್ಡ ಹನುಮಂತ, ಶಿವಪ್ಪ ಗೋಲದಿನ್ನಿ, ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಅತ್ತನೂರು, ಸಾಮೇಲಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ, ಬಸವರಾಜ ಭಂಡಾರಿ, ಹರಳಪ್ಪ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ, ಮತ್ತಾಯ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಬಂಡಿ, ದೇವಪುತ್ರಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ, ಜಯಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಕರಿಬಿಲ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>