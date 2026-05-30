ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ 5ರಿಂದ

ಮಾನ್ವಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಮಠ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಸನ್ನಿಧಿ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೆಪಿಎಸ್ ವಿಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಷಟ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಯೋಗಥೆರಪಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ತಾಚಾಪ, ಬೊಜ್ಜು, ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಪಿ.ಸಿ.ಒ.ಡಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಯೋಗ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900682020, 9945246999 ಮತ್ತು 9972345711 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಗ ಗುರು ಅನ್ನದಾನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>