ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು: ಸಾಂತ್ವನ

ಮಾನ್ವಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಂದುಕೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ, 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹುಕಾರ ಸೀಕಲ್, ಮೌನೇಶ ನಾಯಕ, ಮನೋಜಗೌಡ, ಪ್ರವೀಣ್, ಮಲ್ಲೇಶ, ಜಾಕೋಬ್, ರಮೇಶ, ಮಹಾದೇವ ನಾಯಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>