ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಮೂರ್ತಿ, ಶಿಲ್ಪಗಳು

ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ

ಮಾನ್ವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಪುರಾತನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿ ಹೊರವಲಯ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಮಾನ್ವಿ, ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್, ಬೈಲ ಮರ್ಚೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ ಪಟ್ಟಣ, ಮಲ್ಲಟ, ಬಾಗಲವಾಡ, ಹರವಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಟ್ಟ ಪುರಾತನ ಕೋಟೆ, ಹಲವು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೂರು ಹುಲಿಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಈಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ವಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಯೋಧನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಿ ಶೋಧಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ.

ಈ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಊರಿನ ಜನರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ ವರದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರ ಒತ್ತಾಯ.

ಹೊಸ ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಶೋಧ: ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಿಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರಿ.ಶ 8 - 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನವು ತಟಾಕ (ಕೆರೆ) ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿ. ಶ 11 - 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನವು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಕೋಟಿ ಹೋಮ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಹಾಗ, ಹೊಂಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಲುಮಲೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿ.ಶ 1141ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನು ಪಂದಿರ್ಕೆಯ ನೆಲೆವೀಡಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಸಾಮಂತ ಅರಸನಾದ ಮೊರಟದ (ಮಲ್ಲಟ) ಹೖಹಯವಂಶದ ಇಮ್ಮಡಿ ಘಟ್ಟಿದೇವರಸನಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್