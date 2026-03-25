‘ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ’

ಮಾನ್ವಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೋತ್ನಾಳದ ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 'ಸಂವಿಧಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟಿತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮುದ್ದನಗುಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಂದಿತಾ ಚಿಮ್ಲಾಪೂರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ 'ಸಂವಿಧಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ' ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಜೀಯಾ ಬೇಗಂ, ಶಾಂಭವಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಸುಜಾತ, ಮರಿಯಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸುನಂದಮ್ಮ, ದೇವಪುತ್ರ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುದ್ದನಗುಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೌನೇಶ ತಡಕಲ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.