ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ - ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ

<p>ಮಾನ್ವಿ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣಗಿರಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಿತ್ರ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೋಗ ಗುರು ಮೌನೇಶ ಪೋತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು , ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ , ನಾಗರಾಜ ಭಂಡಾರಿ, ಹಂಪಣ್ಣ ಚಂಡೂರು. ವೆಂಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ್ .ಜಿ, ವೀರೇಶ, ಲಿಂಗರಾಜ ಗಡಿಗಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ,ನಾಗರಾಜ, ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಹಾಗೂ ಮೌನ ಮಿತ್ರ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ:ಪಟ್ಟಣದ ಮಿಲ್ಟನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ವಕೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯೋಗ ಗುರು ಬಸವರಾಜ ಚಲ್ಮಲ್ , ಉದ್ಯಮಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಆಲ್ದಾಳ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಈಶಪ್ಪ ಬೈಲ ಮರ್ಚೇಡ್, ಶಶಿಕಲಾ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಿಶಾಂತ್, ಶಂಕರಗೌಡ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-32-1656286792</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>