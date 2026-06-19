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ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಅನಾಥವಾದ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ, ಸುಳಿದಿಬ್ಬ ಸ್ಮಾರಕ

ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:38 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:38 IST
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ದೇವಾನಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಮಸ್ಕಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಶಾಸನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮುಂದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಪಿಳಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ
ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಶೋಧಕ ರಾಯಚೂರು
ಅಶೋಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮಹಾಂತೇಶ ಮಸ್ಕಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸುಳಿ ದಿಬ್ಬ
ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಸುಳಿ ದಿಬ್ಬ. ಇಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಹ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನಿಶೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ದಿಬ್ಬದ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಬ್ಬದ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ.
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