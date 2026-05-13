ಗರಿಷ್ಠ ಇಂಧನ ತುಂಬದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆ

ಮಸ್ಕಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ, ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ತುಂಬದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ರಂಗಯ್ಯ ಕೆ.,'200 ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಬೇಕು. ಬ್ಯಾರಲ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಬಾರದು' ಎನ್ನುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ: ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸದೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐಗಳು ಇದೀಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>