ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ

<p><em>ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ</em></p>.<p>ಮಸ್ಕಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 (A) ಮಾರ್ಗದ ಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ವರೆಗಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ 7 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹24 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>7ರ ಪೈಕಿ 4 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮರಂ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬರುವ ದೂಳಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವದಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವುದು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಅರೆಬರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಾಯದ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನಗತಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-32-627433075</p>