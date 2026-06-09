ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಎರಚಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು

<p>ಮಸ್ಕಿ: ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಖರೀದಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಕುಂಕುಮ, ಭಂಡಾರ ಎರಚಿ ಮತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಪಕ್ಕದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ 5 ಜನರ ಗುಂಪು, ಮಾಲೀಕ ಮೌನೇಶ ಜತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ ಖರೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಂಡಾರ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮ ಎರಚಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಿಸಿ ಟೊವೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಾಮಣ್ಣ ಜಲೆಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-32-5709843</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>