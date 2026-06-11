ಮಸ್ಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p>ಮಸ್ಕಿ: ಪಟ್ಟಣದ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 10 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 28 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 10 ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಜಲಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅವೈಜ್ಞಾನಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ವಾಟರ್ ಮನ್ಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೆರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-32-151915765</p>