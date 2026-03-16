ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ: ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ

ಅರಕೇರಾ(ದೇವದುರ್ಗ): 'ದುಂದುಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ರೇಣುಕ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಗಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಯ್ಯ ರಾಚಯ್ಯಪ್ಪ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲದ ಸೂಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕಿ ಕರೆಮ್ಮ ಜಿ. ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ನವ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜರುಗಿದವು. 30 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಭೋತ್ಸವ, ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಗಲ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಣೇಕಲ್ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಯಚೂರಿನ 108 ಸಾವಿರ ದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಕಿಲ್ಲೇಬೃಹನ್ಮಠ, ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟಿವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಗಬ್ಬೂರು ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುರು ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಬೂಪುರು, ನವಲಕಲ್ ಅಭಿನವ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಶಂಭುಸೋನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಾತಗುರುವಿನ, ಶ್ರೀಶರಣ ಶಂಕರಯ್ಯ ತಾತ ಸುವರ್ಣಗಿರಿಮಠ ಮಾನ್ವಿ, ಶರಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾತ ಸುವರ್ಣಗಿರಿಮಠ ಮಾನ್ವಿ, ಶರಣವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಾತ, ಶರಣಸಾಂಬಯ್ಯಪ್ಪ ತಾತ, ಕೆಳಗಿನಮಠ ಶರಣರು ಮರಡಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪತಾತ ಹಿರೇಮಠ ನಾಗೋಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಗೋಪನದೇವರಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.