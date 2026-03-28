ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಪ್ರಕರಣ

ಮಾನ್ವಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಿಆರ್ ಎಂದು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುನಾಥ ಎಂ.ಭೂಸನೂರೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುನಾಥ ಎಂ.ಭೂಸನೂರೆ ಅವರ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಚನ್ನಬಸವ ಆಲ್ದಾಳ, ರಮೇಶ ಗವಿಗಟ್, ಎಂ.ಅಭಿಷೇಕ್ ಭೋಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಹಂ ಅಮರಾವತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ದಾಳ, ಗವಿಗಟ್, ಭೋಗಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯು ಜೋಳ ಎಂದು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ