ಮುದಗಲ್: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಕೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡೆದು ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗಣಿಕಿಹಾಳ(48) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡೆದಿದ್ದು ಕರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುದಗಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ತಾಕಿ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಮೇಗಳಪೇಟೆಯ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಂದಿ ಗೌಡಪ್ಪ ಹೊಳ್ಯಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೇವಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹುನುಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಚಿತ್ರಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಸಿಂಗ್, ಖಾಜಾಸಾಬ್, ವೈ.ಎಲ್.ಪೂಜಾರಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.

ಬಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕನ್ನಾಪುರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ರವಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಮರ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿವೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಸ್. ಹೂಲಗೇರಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುದಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260518-32-523599083