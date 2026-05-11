ಅಂಕಲಗಿ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಅಂಕಲಗಿ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಫಕಿರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪೂಜೆ ನಂತರ ಪಾಯಸ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ,' ಅಂಕಲಗಿ ಮಠದ ನಿರುಪಾದೇಶ್ವರರು ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಸದ್ಗುರು. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ–ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಕಲಗಿ ಮಠ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವೈಭವಪೂರಿತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ಶ್ರೀಮಠದ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ 5 ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ನಿರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260511-32-1540903991