ಮುದಗಲ್: ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುದಗಲ್: ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಗುರುಗುಂಟಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಚರಿತಾಮೃತ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳೋತ್ಸವವನ್ನು ನಂದವಾಡಗಿ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಲೆಚಟ್ಟು ಸೇವೆ, ರುದ್ರಭಿಷೇಕ, ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸಾಲಿಮಠ ಮೆರವಣಿಗಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 351ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.

ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಕೆಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಣಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ತಂಡ, ಸಿಂಧನೂರಿನ ಯಾಪಲಪರ್ವಿಯ ಮಾರುತಿ ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರ ಕಲಾತಂಡ, ರಾಯಚೂರಿನ ಆಶಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರ ಕಣಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಟೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಸುಂಕದ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಣಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಳೆಗಾರ, ವೀರೇಶ ಖೇಣೇದ್, ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗದ್ದಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ತಲೆಖಾನ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ತಾತ, ಬಸವರಾಜ ಚೆೆಟ್ಟರ್, ಸಂಗಪ್ಪ ಕೊಡೆಜಲ್, ಈರಣ್ಣ ಹಡಪದ, ಶಶಿಕಲಾ ಭೋವಿ, ತೋಟಮ್ಮ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಸುವರ್ಣ ಸುಂಕದ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಟೂರು, ಶಿವಮ್ಮ ಗದ್ದಿ, ಸವಿತಾ ಬಳಿಗಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-32-1492624784