‘ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬುನಾದಿ’

ಮುದಗಲ್: 'ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಂದವಾಡಗಿಯ ಅಭಿನವ ಚೆನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುರು ಗುಂಟಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ಚರಿತಾಮೃತ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲು ಭಗವಂತನ ದಯೆಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶರಣರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪದವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಯೆಂಬುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದರೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯರಡೋಣಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಗುರು ಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಟೂರು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಭೋವಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಣಿಗಿ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸರಗಣಾಚಾರಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮರೇಶ ತಲೇಖಾನ್, ಬಸವರಾಜ ಬಳಿಗಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರನಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>