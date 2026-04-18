‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸದ ಏಜೆನ್ಸಿ’

ಮುದಗಲ್: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡುಗೆ ಅನೀಲ ಕೊರತೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡದೇ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬಾ ಎಂದು ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ನಾಗರಿಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರವೂಫ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>