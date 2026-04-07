ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿ

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಹೂನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಗನಗೌಡರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಲಗಾರ, ಮುದಗಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಡಗೇರ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತುಳಜಾ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿ.ಎ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ 34 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು. 'ನಾಳೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ. ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಜಾಗ, ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>