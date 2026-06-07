ಮುದಗಲ್‌: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

<p>ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಹನ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಹನ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಹನ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಾಲಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಹನ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮೌನೇಶ್ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ, ಶೇಖರ, ಬನ್ನಿಗೋಳ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೂಗಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಗದೀಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸುಜಾತಾ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ, ಸೂಗೂರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹೇಶ, ಹುಸೇನ್, ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅಶೋಕ ಬಿರಾದಾರ, ಆದಮ್ ಭಾಷಾ, ರವಿಕುಮಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-1561245299</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>