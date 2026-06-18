ಮುದಗಲ್ ಹಿರೇವಾಡ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕುಂಭ ಮೇಳ

<p>ಮುದಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಕಿಲ್ಲಾದ ರಾಮಭಟ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ವಯಂಭೂ ಹಿರೇವಾಡ ನಾಗರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕುಂಭಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವತಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸೂರ್ಯೋದಯಾದಿ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಶುಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಗೋ ಪೂಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂರ್ಚ ಹೋಮ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಹೋಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಗಣಹವನ, ಸ್ನಾನದಿ ಚತುಷ್ಪಯ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾ ಹವಾಚನೇ, ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿವಿಧ ಗಣ ಹೋಮಗಳು, ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣಭಟ್ ಬೆಣ್ಣೆಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರೇವಾಡಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು, ಪಟ್ಟಣದ ಗಣ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-32-12843023</p>