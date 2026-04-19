ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ: ಕಲಾಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಜನತಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್.ಎಫ್. ಹುಸೇನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾಕೌಶಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಹುನೂರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ ಬಳಸಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ, ಜಾನಪದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಗದಗಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸುವುದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಮೌನೇಶ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-32-467986099