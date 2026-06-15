ಮುದಗಲ್ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಜೂನ್ 17 ರಿಂದ ಆರಂಭ

<p>ಮುದಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17ರಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ಆಶುರ್ಖಾನಾ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ ಬೇಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹ್ಮದ್ ಸಾಧಿಕ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜೆಂಡಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 18ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, 21ರಂದು ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಲಂಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 22ರಂದು ಝೇಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 23ರಂದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿಯವರ ಸವಾರಿ, 24ರಂದು ಖಾಸೀಂ ಪೀರಾಗಳ ಸವಾರಿ, 25ರಂದು ಹಜರತ್ ಮೌಲಾಲಿ ಸವಾರಿ, 26ರಂದು ಹಸನ್ ಹುಸೇನ್ರ ಖತಲ್ ರಾತ್ರಿ, 27ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಳ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ದಫನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. 29ರಂದು ಜಿಯಾರತ್ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಬ್ಬದ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ಆಶುರಖಾನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಆಲಂಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹100 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಜಾವರಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ ಬೇಗ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್, ರೆಹಮಾನಸಾಬ ಅರಬ್, ಖಾಜಾಸಾಬ ಮಂಡಿ, ಮೀರು ಮಕಾಂದಾರ, ಮೈಬೂಬ್ ಹುಸೇನ್ ಜಂಬಾಳಿ, ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-32-249368092</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>