ಮುದಗಲ್‌: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಮುದಗಲ್</strong>: ಸಮೀಪದ ರಾಂಪುರ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಂಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರ, ನವಲಿ, ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ನರಕಲದಿನ್ನಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಜಾವೂರ, ನಂದಿಹಾಳ, ಆನೆಹೊಸೂರು ಬಯ್ಯಾಪುರ, ರೋಡಲಬಂಡಾ, ಬೆಂಡೋಣಿ, ಹೊಸೂರು, ಭೋಗಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಬಂಡಿ ಸುಂಕಾಪುರ, ನೀರಲಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ ತೆನೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಭತ್ತ ಹಾಳಾಗಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಚೀಲ ಭತ್ತವೂ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ಶಿವರಾಜ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೈರು ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 3ರ ಬದಲಿಗೆ 4 ಬಾಕಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ತೆನೆ ಬಿಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 3ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಇದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಲುವೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಸ್. ಹೂಲಗೇರಿ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ ನೀರು ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ತೆನೆ ಹಾಲು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಈಚೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಂಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲನಿಗಮದ ಎಂ.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ರೈತರು ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈವರೆಗೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಎಇಇ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲನಿಗಮ</span></div>.<div><blockquote>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> – ಶಿವರಾಜ ಬನ್ನಿಗೋಳ, ರೈತ</span></div>