ಮುದಗಲ್‌: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಭತ್ತ ತೆನೆಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳು; ರೈತರ ಆತಂಕ
ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:16 IST
Last Updated : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:16 IST
ರೈತರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈವರೆಗೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಎಇಇ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲನಿಗಮ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
 – ಶಿವರಾಜ ಬನ್ನಿಗೋಳ, ರೈತ
