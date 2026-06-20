ಮುದಗಲ್ ಶಾಸನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ

<p><em>ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು</em></p>.<p>ಮುದಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರು, ವಿಜಯಪುರ ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರ ಶಾಸನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಕೋಟೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ, ಕೋಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮರದ ಬಾಗಿಲು, ತೋಪು, ಬಾವಿಯ ದಂಡೆ ಕಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ 2 ಶಾಸನ, ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರ 1 ಶಾಸನ, ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ 19 ಶಾಸನ, ವಿಜಯಪುರ ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿಗಳ 73 ಶಾಸನ, ಮೊಘಲರ 4 ಶಾಸನಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 77, ಪರ್ಷಿಯನ್ 10, ತೆಲುಗು 1, ಸಂಸ್ಕೃತ 1, ಅರೇಬಿಕ್ 1 ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತಿ 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಾಸನಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು, ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಗೋಡೆಯ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನವೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುದಗಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನೂರಾರು ಶಾಸನಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸನಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಶಾಸನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮುದಗಲ್ ದೇವಾಲಯ, ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುರುಹಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ನಾಶವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-32-308354389</p>