ರಹೆಮಾನ್ ದುಲೆ ಉರುಸ್

ಮುದಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಷಾ ರಹೆಮಾನ್ ದುಲೆ ರಹೆಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರ ಉರುಸ್ ಜರುಗಿತು.

ಕಿಲ್ಲಾದ ನಾನಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ದರ್ಗಾ ತಲುಪಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶಹನಾಯಿ, ನಗಾರಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಶಕೀಲ್ ಖಾದ್ರಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.

ಮುತ್ತವಲ್ಲಿ ಮೋದಿನ ಸಾಬ್, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ, ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ, ರಹೆಮಾನ್ ದುಲಾ, ಮೋದಿನ ಸಾಬ್, ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-32-342128744