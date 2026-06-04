ಮುದಗಲ್ | ಕಂದಾಯ ಭವನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಮುದಗಲ್</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಕಂದಾಯ ಭವನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 18.84 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್ಐಟಿಐ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ₹ 58.84 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಸಿಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ವಜ್ಜಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಾ ಧಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ತಹಶೀ ಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತುಳಜಾ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಗಿರಿಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕರಡಕಲ್, ವೆಂಕನಗೌಡ ಐದನಾಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುದಗಲ್ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಿಯಪ್ಪ ಯಾದವ, ನಾಗರಾಜ ತಳವಾರ, ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದವಲಿಸಾಬ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಟೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ರಫೀ, ಮಂಜುನಾಥ ನಂದವಾಡಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-32-1186167894</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>