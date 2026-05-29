ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಮಾನಪ್ಪ

ಮುದಗಲ್: 'ಸಿ.ಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುದಗಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನಪ್ಪ ಜಿ ಆನೆಹೊಸೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು. ದೀನ ದಲಿತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೇರ್, ರಹೆಮಾನಸಾಬ ಅರಗಂಜಿ, ರಹೆಮಾನ್ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತು ಗುರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>