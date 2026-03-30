ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋರಾಟ

ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು

ಮುದಗಲ್: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ರಚನಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ.

ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದಗಲ್ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 60 ಹಳ್ಳಿಗಳು, 18 ತಾಂಡಾಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ದೂರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಅರ್ಹ: ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 5 ಕಿ.ಮೀ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 30 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, 110 ಕೆ.ವಿ ಕೆಇಬಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಕೆನರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ