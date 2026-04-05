‘ಮುದಗಲ್‌ ವಾರದ ಸಂತೆ ಕರ ವಸೂಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ’

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ವಾರದ ಸಂತೆ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುತ್ರಗೌಡ ಜಾಗಿರನಂದಿಹಾಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, 'ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಂತೆಯೇ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಏ.6ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಹಣ ಬಾಕಿಯಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಕಸ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಾರದು, ರೈತರ ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹನುಮಗೌಡ ಭೂಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುದಗಲ್, ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>