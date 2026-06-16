ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವ: ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ

<p>ಮಸ್ಕಿ: ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 57 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ, ಆದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ. ಹೂವಿನಭಾವಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ವಕೀಲ, ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಜಯ ಹೂವಿನಭಾವಿ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಕಂಬಾರ, ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಪರುಶರಾಮ ಕೊಡಗುಂಟಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-32-569178400</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>