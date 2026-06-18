ನಾಲತವಾಡದ ಯುವ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ‘ಅಗ್ನಿವೀರ’ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಶರಣ ವೀರೇಶ್ವರರ ಮಹಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಕರ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ವೀರೇಶಗೌಡ ಖಾನೀಕೇರಿ 'ಸೈನಿಕರಿಂದ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೀವದ ಹಂಗುತೊರೆದು ದೇಶ ಕಾಪಾಡುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು , ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಸುಧೀರ ಲಮಾಣಿ, ಪರ್ವತಗೌಡ ತಾತರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಾ.ವೀರೇಶಗೌಡ ನೀಲಪ್ಪಗೌಡ ಖಾನಿಕೇರಿ, ರಮೇಶ.ಹ ಅಮಾತಿಗೌಡರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಾರಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲು ಗಂಗನಗೌಡರ, ಮಲ್ಲು ಹುದ್ದಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮೇದಿಕಿನಾಳ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರಡ್ಡಿ, ಪಾಪಣ್ಣ ಗಾದಿ, ಮಾಂತೇಶ ಮಸ್ಕಿ, ಸಿದ್ದು ಹಂಪನಗೌಡರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-177859242</p>