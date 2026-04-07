ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಾಸ - ಇದು ರಾಯಚೂರಿನ ನಾರದಗಡ್ಡೆ: ನಾರದರ ತಪೋಭೂಮಿ !

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರದಗಡ್ಡೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನೆಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ.