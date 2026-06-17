ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಆಗ್ರಹ

<p>ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 9ರಿಂದ 14ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಅಡಿ ಬರುವ ನೂರಾರೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ (ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳು) ಸೀಳು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಾವಲ್ ಸಾಬ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುಮಾರು ₹1,400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 40 ಸೀಳು ಕಾಲುವೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾ ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜುಲೈ 20 ರೊಳಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಎಂಜನಿಯರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಅಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಳಲು ಅಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-32-956421840</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>