ನಾರಬಂಡಾ: ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

<p>ಸಿರವಾರ: ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಂದ ನಾರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧ ತಿರುಪತಿ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಲ್ವೇಚಾರಕ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಿರುಪತಿ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರಂತಹ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್, ಎಸ್ಪಿಜಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ತಿರುಪತಿ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಸಾಬಯ್ಯ ಡ್ರೈವರ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಎಸ್. ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ, ರಂಗನಾಥ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂಗಡಿ ಅಮರೇಗೌಡ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಯೋಧ ತಿರುಪತಿ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-898457558</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>