ವಿಫಲ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ: ಆರೋಪ

ಹಿರೇಹಣಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರ ಆತಂಕ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌. ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:58 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಹಣಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎದುರಿನ ವಿಫಲ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು
ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ 28 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 230 ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
– ಅಮರೇಶ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹಿರೇಹಣಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ಶಶಿಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
