ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಜೆಟ್: ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿಂದುಳಿದ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲಿದ್ದು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ, ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ, ರಾಯಚೂರು-ಗಿಣಿಗೇರಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಹಣ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>