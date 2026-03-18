ಕವಿತಾಳ: ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

ಕವಿತಾಳ: 'ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಧಾವಿಸಿದ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಟ್, ಹಮಾಲಿ, ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಿತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಗರಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರಾದ ಮೌನೇಶ ಹಿರೇಕುರಬರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕಿರಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಯಾದವ, ಲಾಳೇಶ ನಾಯಕ, ಅಮರೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಕರಿಗೋಡಿ ದೂರಿದರು.

'ತೊಗರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸದ ಕಾರಣ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡರ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ತೊಗರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರೇಡರ್ ನೇಮಕದ ನಂತರ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ರೇಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಡರ್ ನೇಮಕ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು. 'ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಾಕ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತರಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹುಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ, ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ, ಹನುಮಂತ ಕುರಿ, ಚಂದುಸಾಬ್, ಯಂಕೋಬ, ಯಂಕಪ್ಪ ಯಾದವ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾದವ, ಆನಂದ ಮಾಳಿ, ಯಂಕಪ್ಪ ಭೋವಿ, ಹನುಮಂತ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ ವಟಗಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ — ಯಮನಪ್ಪ ದಿನ್ನಿ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ