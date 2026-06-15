ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

<p>ರಾಚನಳ್ಳಿ(ಸೈದಾಪುರ): ಸಮೀಪದ ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಿಆರ್ಪಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬೀಳ್ಕೊಡಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಗಳಾದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಲಿಂಗನಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ, ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲಾಲ್, ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಣಮಂತ ಕೋರಿಯಾಳ್, ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಕಲಾಲ್, ಗಂಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ರುದ್ರಗೌಡ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸವರಾಜ್ ಕಲಾಲ್, ಬಸವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹನುಮಂತ ಕುದ್ರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-30-351870537</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>