ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ: ಆರೋಪಿ‌ ಬಂಧನ

<p>ರಾಯಚೂರು : ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಸಿ.ಎಚ್ ಪೌಡರ್, ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, 35 ಲೀಟರ್ ಸೇಂದಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ₹1,050 ಮೊತ್ತದ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿ ಬಾಟಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಿಎಸ್ ಐ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ, ದುರುಗೇಶ, ರವಿರಾಜ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-32-767104510</p>