ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿರುಪಯುಕ್ತ

<p><strong>ವಾಡಿ</strong>: ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 5 ರಿಂದ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>9 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು ಇಲ್ಲಾ: ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುವನ್ನು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಲವಾರ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-31-718461029</p>