ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಸಿರವಾರ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ‘ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಉದಯಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂವಿಧಾನದ 371(ಜೆ) ಅಡಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್, ಪಿಟಿಎಸ್ ಇರುವ ರಾಯಚೂರು ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಮ್ಸ್ನಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಲ್ಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೂ.20ಕ್ಕೆ 1500 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಬ್ರಹಾಂ ಹೊನ್ನಟಗಿ, ಎಂ. ನಿಂಬಯ್ಯ, ವೈ.ಭೂಪನಗೌಡ, ರಮೇಶ ದರ್ಶನಕರ್, ಜಿ.ವೀರೇಶ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನೀಲಗಲ್, ಉಮಾಶಂಕರ ಜೇಗರಕಲ್, ಕಲ್ಲೂರು ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮೌಲಾಸಾಬ್ ವರ್ಚಸ್, ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಗಿರಿ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಭಂಡಾರಿ, ರಮೇಶ ಭೋವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ, ನಾಗೇಶ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-553239138</p>