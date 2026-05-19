1,467 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸೋಮವಾರ 1467ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸು ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಕಳಸ, ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ದಿನ್ನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್, ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಅಜೀಜ್, ವಿನಯ ಕುಮಾರ ಚಿತ್ರಗಾರ, ರಾಮಣ್ಣ ಮೇದಾರ್, ರಮೇಶ ರಾವ್ ಕಲ್ಲೂರಕರ, ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಳ್ಳಪ್ಪನ ಹುಡ, ಜಗದೀಶ ಪೂರತಿಪ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-32-1178514142