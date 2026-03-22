ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ 1409ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶನಿವಾರ 1,409ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಐಟಿ ವಂಚಿತ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಕಳಸ, ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಜೈನ್, ಎಂ.ಆರ್.ಬೇರಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ದಿನ್ನಿ, ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜೈ ಭೀಮ್ ವಲ್ಲಭ, ರಾಮಣ್ಣ ಮೇದಾರ, ನರಸಪ್ಪ ಬಾಡಿಯಾಳ, ವಿನಯ ಕುಮಾರ ಚಿತ್ರಗಾರ, ಜಗದೀಶ ಪೂರತಿಪ್ಲಿ, ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಶರಣಪ್ಪ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ, ಮಹೇಂದ್ರ, ವೀರೇಶ, ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವರಾಜ, ಗೋವಿಂದ ಗಟ್ಟು, ಶಿವತೇಜ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-32-2144591820