ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p>ರಾಯಚೂರು: ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ, ವಿಶ್ವ ವಚನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ನವಸುಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗನಗೌಡ ಹರವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ಚನ್ನಬಸವ ಮಲ್ದಕಲ್, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಡಾ. ವಿ.ಎ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ದಾನಮ್ಮ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗಡಿಗರು ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಿಕಾ ಹಣಮಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಯಶ್ರೀ ಮಹಾಜನಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಭಾವಚಿತ್ರ, ವಚನಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಕನಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆಯರು ವಚನ ಹಾಡಿನ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗನಗೌಡ ಹರವಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-32-779928898</p>