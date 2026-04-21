ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ: ಚಂದನ ಉತ್ಸವ

<p>ರಾಯಚೂರು: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಔಪಚಾರಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರಾಯರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಗಂಧಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಂಚಲಮ್ಮ, ಪ್ರಾಣದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-32-364797210</p>