ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆ

<p><em>ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸಿರವಾರ</em></p>.<p>ಸಿರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಶರಣ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗಿ, ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲಟದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನ 12-13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಟ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೆತ್ತನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪ್ರತಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಗೋಡೆಗಳು, ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪೊದೆ ಬೆಳೆದ ಆವರಣ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿವೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ವಿವರಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಎಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರುಪರ್ವತ. ‘ಗುಹೇಶ್ವರ’ ಅಂಕಿತದ 1,294 ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇಂತಹ ಶರಣನ ಹೆಸರಿನ ದೇಗುಲವೇ ಅನಾಥವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೌನ: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಾಲುಕ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಲಟದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಚನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಚನಕಾರ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನ ‘ಅಂತರಂಗ ಶೋಧನೆ’ಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ. ‘ಮಲ್ಲಟದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯ ರ ಕಾಲದ 1118, 1163, 1181 ಶಕೆಯ 3 ಮುಖ್ಯ ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೂದಾನ, ಕೆರೆ, ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರವಿದೆ. ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಲಟದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-32-106145540</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>