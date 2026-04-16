ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಭೀಮ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ: 11 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ರಾಯಚೂರು: ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 38 ಮಂದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಭೀಮ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ ದಿರುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿರುವುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ, ಬಹುತ್ವ ಭಾರತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಜನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನ, ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭೀಮ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 5 ಜನ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 11 ಜನ, ಈ ವರ್ಷ 38 ಜನರು ಭೀಮ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದವರು ಇಂದಿನಿಂದ 15 ದಿನ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ, ನೀಲಿ ಪಂಚೆ, ನೀಲಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬರಹ, ಭಾಷಣಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮಸ್ಕಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಬಳಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಭೀಮ ಮಾಲಾಧಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಬೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭೀಮ ಮಾಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಲೆಯಂತಲ್ಲ. ಇದು ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಹೊಸ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೋಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ರಮೇಶ ಬಲ್ಲಟಗಿ, ರಮೇಶ ಮರಾಠ, ಯಮನಪ್ಪ ಪನ್ನೂರು, ಸಂಪತ್ ರಾಜ್, ಮರಿಸ್ವಾಮ, ವೆಂಕನಗೌಡ, ಶರಣಕುಮಾರ, ಮಾರೆಪ್ಪ ಹರವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-32-497343666